Vermist koppeltje zit gewoon op hotel 14 juni 2018

Een jongeman van 18 uit Oostkamp en zijn vriendin van 16 uit Brugge werden dinsdagavond door hun ouders als vermist opgegeven bij de politie. Het verliefde koppeltje kwam niet thuis en was niet telefonisch te bereiken. De politie kon na enig opsporingswerk de twee jongeren lokaliseren. Ze vertoefden volgens de politie van Oostende in een hotelkamer langs de Visserskaai in Oostende. Een patrouille ging ter plaatse, vond hen en verwittigde hun ouders. Of ze een uitbrander kregen, is niet geweten.





(BBO)