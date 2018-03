Vermeende brandstichter weer vrijgesproken 21 maart 2018

De vermeende brandstichter van residentie Paradiso, Michael H., (59) is vrijgesproken in beroep. In eerste aanleg werd hij ook al vrijgesproken. De man zelf ontkende ook maar iets met de brandstichtingen te maken te hebben, maar dat geloofde de procureur-generaal niet. "Jij wordt dus al dertien jaar achtervolgd door pech", zei hij. "Je verhuist drie keer en toch blijft die pech je achtervolgen. Twintig brandstichtingen in dertien jaar, altijd in je buurt." De procureur eiste zeven jaar cel. De advocaat van de beklaagde ging in de verdediging. "Er is geen enkel spoor gevonden, geen DNA, geen brandversnellers. Een samenraapsel van vermoedens." Omwille van te weinig bewijs is de man nu vrijgesproken. (DJG)