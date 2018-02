Vermeende brandstichter in cel voor inbraken 17 februari 2018

Een 51-jarige dakloze uit Oostende zit opnieuw in de cel op verdenking van een reeks inbraken in de stad. Pascal M. wordt ook verdacht van enkele brandstichtingen onder het Mijnplein vorige zomer en van de brandstichting in de oude Vercamerschool. In december kwam hij voorwaardelijk vrij in dat dossier, maar sinds deze week zit M. opnieuw in de cel. Vorig weekend werd ingebroken in een wassalon in Oostende. Daarbij werd een automaat met kleingeld opengebroken. Op beelden was te zien hoe de inbreker de camera demonteerde. Volgens de politie ging het om Pascal M. Hij wordt ook gelinkt aan andere recente inbraken. (SDVO)