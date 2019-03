Verlieslatende Aviapartner wordt Aviation Services Ostend en vraagt meer flexibiliteit van werknemers Bart Boterman

08 maart 2019

18u26 0 Oostende Aviapartner zal de bagage blijven afhandelen op de luchthaven van Oostende en wordt omgedoopt in Aviation Services Ostend. In oktober vroeg het bedrijf nog een gerechtelijke reorganisatie aan als bescherming tegen schuldeisers. Nu die termijn afloopt, besloot het bedrijf toch zelf verder te gaan zonder overnemer. “De economische omstandigheden zijn momenteel beter, onder meer dankzij de nieuwe klant Pobeda. We vragen wel meer flexibiliteit aan de werknemers”, zegt Yves Nuyts, general manager handling bij Aviapartner. Maar de vakbonden vinden dat de werknemers al heel flexibel zijn.

Het gaat al jaren niet goed met Aviapartner Oostende. Het bedrijf verzorgt sinds 2011 de afhandeling van de bagage op de Oostendse luchthaven en is een dochtermaatschappij van de internationale bagagemaatschappij Aviapartner. Vrijwel meteen kwam de Oostendse afdeling in slechte papieren te zitten toen ANA Aviation datzelfde jaar nog stopte met cargovluchten op Oostende. De afhandeling van cargo liep terug tot de helft, waardoor het bedrijf structureel verlieslatend werd. Het kwam zo ver dat in oktober 2018 bescherming tegen schuldeisers werd gevraagd in de ondernemingsrechtbank. Volgens Yves Nuyts, general manager handling bij Aviapartner, is die bescherming niet meer nodig.

“Er is donderdag een klant bijgekomen in Oostende, namelijk de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda. Daarnaast zien we dat het aantal cargovluchten licht toeneemt en we kunnen profiteren van slotrestricties op andere Europese luchthavens, zodat vluchten naar Oostende afgeleid worden. De economische omstandigheden zijn momenteel dus beter. We kunnen onze continuïteit opnieuw garanderen zonder bescherming”, verduidelijkt Yves Nuyts.

Niet flexibel?

Het bedrijf, waar een vijftigtal werknemers aan de slag zijn, probeert die positieve evolutie onder meer vast te houden met een naamsverandering. “We zijn er echter nog niet. We moeten deze verwikkelingen omzetten in goede contracten en efficiënte samenwerking met bestaande en potentiële maatschappijen. Wat van ons verwacht wordt, is dat we flexibel zijn. Maar dat zijn we niet. Die flexibiliteit vragen we nu van het personeel”, aldus Nuyts.

Bjorn Vanden Eynde, vakbondssecretaris voor ACV-TRANSCOM, vindt dat het personeel zich altijd heel flexibel heeft opgesteld. “Dus stellen we ons vragen bij die extra flexibiliteit die van het personeel verlangd wordt. De werknemers zijn alvast opgelucht dat iedereen aan boord blijft, maar vrezen dat er weinig tegenover die extra gevraagde inspanningen zal staan. Ze zijn al altijd heel flexibel geweest”, aldus de vakbondsman.

Yves Nuyts van Aviapartner of tegenwoordig Aviation Services Ostend reageert. “We zijn erg tevreden over de inzet van onze werknemers, laat dat duidelijk zijn. We zullen geen onmogelijke dingen vragen. Die extra flexibiliteit is wel nodig om het bestaan van het bedrijf te garanderen”, besluit Nuyts. Voorlopig houdt het bedrijf het hoofd boven water.