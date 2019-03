Verkoop tweedehandskleren in The Empty Shop brengt 4.800 euro op voor goed doel Leen Belpaeme

16u34 0 Oostende De tweede editie van The Empty Shop van Curieus Oostende heeft 4.800 euro opgeleverd.

Het geld wordt verdeel onder CKG Kapoentje in Oostende en Unicef. “We hebben nog meer kleren ingezameld dan vorig jaar. Na de inzamelactie moesten de mooiste stuks eruit gehaald worden en per maat gelegd worden en een prijs krijgen. In totaal kwamen 300 mensen naar onze pop-up winkel in de inkomhal van De Grote Post en werden 1000 kledingstukken verkocht. De overige kleren werden gegeven aan Oxfam Solidariteit”, licht Aaron Ooms toe. De opbrengst lig zo’n 1000 euro hoger dan vorig. “We zijn blij dat we dankzij de inzet van 15 vrijwilligers een mooi bedrag konden inzamelen en tegelijkertijd hebben ingezet om het hergebruik van kledij.” CKG Kapoentje kreeg 2400 euro en zal dat geld gebruiken om in de kelder van de voormalige Celtic Ireland een knutselatelier in te richten voor de kinderen die elke dag op de site verblijven.