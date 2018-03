Verkeershinder door werken Slijkensbruggen 22 maart 2018

02u50 0

Aan de Sas Slijkensbrug zijn al geruime tijd renovatiewerken aan de gang in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. De afbraakwerken aan de stelling van de brug zijn gisteren gestart. Tijdens de duur van de werken wordt op de brug steeds één rijstrook vrijgehouden. Met behulp van tijdelijke werflichten zal het verkeer in beide richtingen beurtelings door kunnen. Voor fietsers en voetgangers wordt een aparte doorgang voorzien. In eerste instantie wordt de brughelft in de rijrichting Oostende afgesloten. Als alles vlot verloopt, zullen de werken eind juni voltooid zijn. (LBB)