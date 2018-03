Verkeershinder door afgerukte kabel 12 maart 2018

In de Nieuwpoortsesteenweg ontstond vrijdag heel wat verkeershinder nadat een vrachtwagenchauffeur een kabel van Telenet stuk reed. Die kabel kwam los over de straat te hangen. Daardoor moest de politie het verkeer in beide richingen een tijdlang omleiden tot het euvel was hersteld. (JHM)