Verkeersagressie na uitgaansconflict 30 juli 2018

In de Leopold II-laan in Oostende is het gisterenochtend tot een zwaar geval van verkeersagressie gekomen waarbij een groep twintigers uit Wervik en Wevelgem betrokken waren. Die hadden het eerder op de nacht aan de stok gekregen met een groep uit Ath. Toen ze 's ochtends uit het centrum vertrokken, kwamen ze elkaar tegen en reed de groep uit Wervik de andere groep klem. Het kwam tot een vechtpartij waarbij een man een slag op het hoofd kreeg en naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. De politie stelde een proces-verbaal op. (JHM)