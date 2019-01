Verkavelingsaanvraag Mispelplein wordt dit voorjaar ingediend: 58 woningen en kinderdagverblijf Timmy Van Assche

02 januari 2019

15u34 0 Oostende Op de sportvelden aan het Mispelplein, nabij Stene, zullen over enkele jaren 58 woningen en een nieuw kinderdagverblijf komen. De hele site ademt Oostendse sportgeschiedenis.

Het stadsbestuur en het Stadsatelier Oostende werken al een tijdje aan een nieuwe invulling voor de sportvelden aan het Mispelplein. Er werd hiervoor een wedstrijd uitgeschreven: de bvba I-land heeft die gewonnen. “Ze zullen instaan voor de bouw van 58 woningen, minstens 144 parkeerplaatsen en een gemeenschappelijk park”, zo laat het stadsbestuur weten. De site wordt aan de bouwgroep verkocht voor 1,675 miljoen euro. “Familiehulp zal instaan om op deze locatie een kinderdagverblijf voor een 100-tal kinderen te bouwen. De voor hen gereserveerde zone zal via een erfpachtrecht geregeld worden: 1 euro per jaar over 33 jaar met optie tot koop door Familiehulp. Op het moment van aankoop zal een schatting van de grond worden gemaakt. Familiehulp stelt voor het operationeel worden van een nieuw kinderdagverblijf het gebouw Elisabethlaan 251, waar nu De Speelboom is, ter beschikking aan het stadsbestuur tegen 1 euro per jaar gedurende 12 jaar.” De verkavelingsaanvraag voor het project is momenteel in voorbereiding en dient uiterlijk tegen 31 maart worden ingediend. “De huur van het pand van De Speelboom is voor 20 jaar aan 1 euro voor onthaalouders toegekend.” Tegelijk verhuist KSA Meeuwennest naar de Mariakerkelaan, waar vroeger Wiegelied gevestigd was. Voor jeugdvereniging Kazou moet nog een oplossing gevonden worden.

Voetbalgeschiedenis

Tot op vandaag zie je de sporen van de roemruchte Oostendse sportgeschiedenis. Zo hangen er nog altijd stickers van VG Oostende. De club speelde op het voetbalveld van 2010 tot 2013, het jaar van het faillissement. Langs de Steense Dijk zie je ook nog altijd de poort van het ook al vergane SK Voorwaarts, waar de betreurde Wilfried Puis bij de jeugd speelde. Zelfs het oude ticketloket staat er nog. SK Voorwaarts, dat voor de Tweede Wereldoorlog speelde onder de naam SK Vischmijn, ging in 1999 samen met nog een Oostendse traditieclub, Hermes. Samen vormden ze Hoger Op Oostende. Ook zij speelden lange tijd op het Mispelplein, maar gingen in 2011 in vereffening. Leuk detail: voetballer Brecht Capon, nu vaste waarde bij KV Oostende, speelde nog op het Mispelplein bij Hermes. Zijn broer Boris was dan weer actief bij Hoger Op en maakte het einde van de club van dichtbij mee. De afgelopen jaren probeerden sympathisanten van VG Oostende tevergeefs om een nieuwe Oostendse voetbalclub op te richten en vervolgens op het roemruchte plein te spelen.