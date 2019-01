Verhalen over erfgoedstukken op Radio Noordzee Leen Belpaeme

02 januari 2019

Radio Noordzee brengt voortaan wekelijks opvallende verhalen achter erfgoedstukken. Het project ‘Geërfd Goed’ van de dienst Cultuur van Oostende krijgt daarmee een vervolg op de radio. Bij ‘Geërfd Goed’ gaat de dienst Cultuur op zoek naar de verhalen achter erfstukken van Oostendenaars. Die voorwerpen brengen het verleden tot leven in treffende verhalen. Ze worden vastgelegd in een databank en fotograaf Yvon Poncelet brengt de vertellers én hun erfgoedstuk in beeld. Voortaan zal Radio Noordzee die vaak heel persoonlijke verhalen ook laten horen aan de luisteraars. De eigenaars van de erfgoedstukken komen wekelijks aan het woord en vertellen welke herinneringen ze er aan hebben of wat het stuk voor hen betekent. Beroepsjournalist Stefaan Kerger leidt de verhalen, die te horen zijn op zaterdag en zondag om 11.15 uur, in.