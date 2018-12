Vergiftigde buizerd is hersteld en kreeg opnieuw de vrijheid Bart Boterman

15 december 2018

19u00 0 Oostende De vergiftigde buizerd die begin december werd binnengebracht in het vogelopvangcentrum van Oostende is hersteld en kreeg vandaag opnieuw de vrijheid.

“De pittige heer of dame kreeg nog een wetenschappelijke ring om de poot en mocht daarna van zijn of haar vrijheid gaan genieten. Wat zijn we allemaal blij dat we deze prachtige vogel een tweede kans mochten geven!”, klinkt het op de Facebookpagina van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende.

Wandelaars zagen begin december twee buizerds liggen langs de kant van de weg. Een van de twee dieren was al een overleden was. De wandelaars brachten beide vogels naar het VOC in Oostende. “Het werd snel duidelijk dat beide buizerds vergiftigd waren. De dierenarts kon heel wat stukken lokaas uit de krop van de nog levende buizerd halen”, vertelde Sarah Defoort van het vogelopvangcentrum toen.

Afdeling Milieu-inspectie van Departement Omgeving onderwierp het lokaas en de gestorven buizerd aan een onderzoek. Er wordt tevens uitgezocht wie de vogels zou hebben vergiftigd. Voor het VOC is het een opsteker dat ze de overlevende buizerd nog hebben kunnen redden.