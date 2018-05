Verblind door de zon en over de kop: bestuurster (20) zwaargewond 08 mei 2018

Een 20-jarige vrouw is gisterenmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Gistelsesteenweg. De vrouw uit Gistel raakte rond 7.30 uur verblind door de laaghangende zon ter hoogte van de Kaashoeve en ging vervolgens uit de bocht. Ze ramde een verlichtingspaal en haar wagen sloeg over de kop. De auto kwam op het fietspad terecht. De brandweer werd opgeroepen om de vrouw uit het wrak te bevrijden. De brandweermannen moesten de auto niet openknippen om dat te doen. Vervolgens bracht een ambulance het slachtoffer naar het ziekenhuis. Door het ongeval ontstond er meteen een lange file. De rijbaan was rond 9 uur terug vrij. (BBO)