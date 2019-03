Veertiger belandt in cel na amok op spoedafdeling BBO

15 maart 2019

18u10 0 Oostende Een veertiger uit Oostende maakte vrijdagmorgen rond 6 uur amok in de spoedafdeling van het AZ Damiaan. De man werd opgesloten in de politiecel.

Volgens de politie had de man geen medische hulp nodig en wilde hij de plaats niet verlaten. Hij werd buiten gezet door een bewakingsagent, maar kwam terug. De politie werd erbij geroepen en vervolgens keerde de man zich tegen de patrouille. Hij werd agressief tegen de inspecteurs en was voor geen rede vatbaar. Hij werd geboeid en meegenomen naar het commissariaat. Hij werd bestuurlijk opgesloten in de cel.