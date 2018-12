Veelpleger betrapt met boksbeugel: “Ik heb mijn prioriteiten herschikt nu” JHM

18 december 2018

13u37 0

“Ik weet dat ik al vaker voor de rechter ben moeten verschijnen maar het zal niet meer gebeuren. Ik zal geen nieuwe feiten meer plegen, want ik heb de prioriteiten in mijn leven nu herschikt.” Die uitspraak deed B.H. uit Oostende tegen de strafrechter in Brugge toen die opmerkte dat de man maar kansen blijft vragen. “Je hebt toch wel al heel veel kansen gehad en wellicht heb je wat je nu zegt al talloze malen eerder gezegd”, sprak de rechter. B.H. riskeert 6 maanden cel en een geldboete omdat hij in Oostende betrapt werd met een boksbeugel. Die had hij naar eigen zeggen bij omdat hij door het drugsgebruik omwille van een ruzie om zijn kinderen niet meer helder kon denken. Vonnis op 15 januari.