Veelbelovend voorproefje voor Filmfestival Expo over stop-motionfilm 'Ce Magnifique Gâteau' TIMMY VAN ASSCHE

07 september 2018

02u40 0 Oostende Het Filmfestival start pas vanavond, maar de opening van de expo over de stop-motionfilm 'Ce Magnifique Gâteau' was gisteren al een leuk voorproefje. In de Koninklijke Gaanderijen vind je tal van prachtige filmattributen. Intussen blikt festivaldirecteur Peter Craeymeersch enthousiast vooruit.

Het Filmfestival start vanavond op de rode loper bij Kinepolis en Kursaal. De première van Engel, een film van Koen Mortier naar een verhaal van Dimitri Verhulst, is het echte startschot. Toch konden filmliefhebbers gisteren al hun hart ophalen dankzij de expo rond 'Ce Magnifique Gateau', een stop-motionfilm van Emma De Swaef en Marc James Roels. De film, met stemmen van onder meer Wim Willaert en Sebastien Dewaele, ging in wereldpremière in Cannes. "Zes jaar geleden kwamen we op het idee voor deze film, de afgelopen twee jaar hebben we er hard aan gewerkt", aldus het duo. De filmtitel verwijst naar een uitspraak van koning Leopold II. Hij vergeleek Afrika met een taart waar hij een stuk van wilde. Een metafoor die aantoont hoe de westerse wereld toen over het Afrikaanse continent dacht. De film neemt echter geen expliciete politieke of morele standpunten in, maar zoekt naar de zwaktes in de personages. "De film past in de discussie over wat we moeten doen met straatnamen en beelden die verwijzen naar ons koloniale verleden."





Sets, poppen en foto's

In de Koninklijke Gaanderijen, tussen het Thermae Palace en het Ensorhuis, worden nog tot en met 15 september sets, schetsen, poppen en foto's tentoongesteld, met ook een knappe miniatuur van de koninklijke serre in Laken. De makers kozen met opzet voor de leegstaande uithoek van de Gaanderijen, die in 1900 werd ontworpen op vraag van Leopold II. "Het is een duidelijke link met de thematiek van de film en het Belgische koloniale verleden." Je kan de expo gratis bezoeken van 14 tot 17 uur. De film zelf wordt getoond op dinsdag 11 september om 20.30 uur. Achteraf kan je met de regisseurs de expo bezoeken. De voorstelling op zaterdag 15 september is al uitverkocht.





Meer tickets verkocht

De festivalorganisatie maakt zich intussen op voor een topeditie. "Vorig jaar verkochten we 748 filmpassen, nu zitten we al over de 800", zegt festivaldirecteur Peter Craeymeersch. "Ook de individuele ticketverkoop is met twintig procent gegroeid. We hebben al extra voorstellingen ingelast. Met dank aan een geslaagde mediacampagne, mede dankzij master Matteo Simoni. Ook het brede aanbod van genres slaat aan. Elke festivaldag valt er wel iets speciaals te beleven: de marathonuitzending van tv-reeks De Dag of de komst van ruim dertig filmgrootheden, zoals Bille August en Johan Heldenbergh, Jean-Claude Van Damme en Matthias Schoenaerts."





Meer informatie op www.filmfestivaloostende.be.