Veel verkeershinder na autobrand op Kennedyrotonde 07 mei 2018

Op de Kennedyrotonde in Oostende was er gisterenmiddag rond 16 uur veel verkeershinder nadat een auto uitbrandde. De bestuurder merkte tijdens het rijden op dat er rook uit de motorkap kwam en kon de auto nog aan de zijkant van de rotonde tot stilstand brengen. Luttele tellen later brandde de wagen echter volledig uit. De brandweer kwam het vuur blussen, maar de operatie leidde al gauw tot lange files. (JHM)