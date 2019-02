Veel onduidelijkheid bij gevecht met mes na discussie over verdwenen meisje JHM

19 februari 2019

14u02 0 Oostende Er heerst nog veel onduidelijkheid over een zwaar gevecht met vertoon van messen aan het Casino van Oostende op 18 maart 2017, zo bleek dinsdagochtend in de rechtbank van Brugge. De Afghaanse beklaagde en het Afghaanse slachtoffer spelen elkaar de zwartepiet toe.

Het parket bracht uiteindelijk M.H. voor de rechter als de dader. “Hij hield A.H. tegen aan het Casino toen die er passeerde”, sprak de procureur. “Er volgde een flinke discussie en een gevecht, waarbij volgens getuigen ook een mes gebruikt werd. In ieder geval raakte daarbij enkel A.H. gewond, want hij liep diverse kleine snijwonden op. Er werden veel verschillende verklaringen afgelegd, maar het lijkt ons duidelijk dat M.H. die avond op zoek was naar zijn vriendin die verdwenen was. Hij verdacht A.H. ervan dat die zou weten waar het meisje was, aangezien hij contact had met de ex van dat meisje. Ik vraag 8 maanden cel en een geldboete.” Dat meisje was al tweemaal eerder plots verdwenen omdat ze schrik had voor haar ex en zich eens zogezegd een ganse nacht achter een auto verscholen had, nadat ze vreesde dat ze achtervolgd werd. Volgens slachtoffer M.H. werd hij daarom door A.H. aangevallen. Hij vordert 2.700 euro schadevergoeding. A.H. draaide de rollen echter ferm om. “Het is net ik die aangevallen werd door die bende, omdat ze uit waren op het geld van mijn winkel!”, sprak hij. “Ze hadden het plan opgevat om mij te beroven. Dat ik daarbij niet gewond raakte, maar hij wel, is mijn schuld niet. Ik vraag de vrijspraak.” Vonnis op 19 maart.