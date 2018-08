Veel bands krijgen vandaag tweede kans 10 augustus 2018

De organisatie heeft haar uiterst best gedaan om groepen van de eerste dag om te boeken naar een later moment. Het programma van vandaag wordt uitgebreid. Delangn verheft om 17.15 uur op Pier en Pol het Oostends al rappend tot wereldtaal. Er is opnieuw de fantastische dansavond. Vanaf 18 uur bouwen Oostendse dj's samen een knaller van een party. Op het Paulusplein speelt om 14 uur de one-man band Funke and The Two Tone Baby (UK)en ook het Gentse Kosmo Sound en Power Shake komen langs. De funky selectie van DJ Bobo Kool komt om 23 uur aan bod. Tussen 14 en 16 uur zijn er bij zes buren van de Paulusfeesten intieme concertjes en poëzie onder de noemer Muziek en Poëzie Zwerven. Marionettentheater Kallemoeie interviewt om 18.30 uur een eerste bekende Oostendenaar. (LBB)