Véél aanvragen om naam te veranderen, "maar denk goed na" 23 augustus 2018

Sinds begin augustus kunnen inwoners bij de dienst Burgerzaken een aanvraag indienen om hun voornaam te laten veranderen. Er werden al 38 afspraken gemaakt en 22 dossiers ingediend. "Normaal zijn er zo'n vijftien dossiers per jaar voor zowel voornaam- als familienaamwijziging", zegt schepen van Burgerzaken Martine Lesaffre (Open Vld). "We kunnen dus zeker spreken van een succes. Toch willen we de mensen er graag ook even op wijzen dat je naam veranderen een grote impact heeft. Naam en voornaam zijn onlosmakelijk verbonden met identiteit én met alle officiële documenten. Mensen die hun voornaam wijzigen, doen dat meestal uit persoonlijke of emotionele overwegingen, maar vergeet niet dat er heel wat bij komt kijken." (LBB)