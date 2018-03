Vechtersbazen vrijuit door plaatsgebrek in instelling 29 maart 2018

02u53 0 Oostende De Oostendse jongeren die zaterdag een tiener halfdood sloegen in Blankenberge zijn door plaatsgebrek op vrije voeten. Hun slachtoffer Kacha Gueguchkory (16) liep een hersenbloeding op en verblijft nog steeds in het ziekenhuis

Kacha, een scholier uit Eeklo, was met een paar vrienden in Blankenberge om te feesten. Maar na een fuif werden ze in de De Smet de Naeyerlaan aangevallen door een groepje minderjarigen. Ze vielen eerst een vriend van Kacha aan, maar toen de Eeklonaar tussenbeide wilde komen, deelde hij in de klappen. Kacha werd door de politie gevonden. Hij kreeg een hersenbloeding. "Ik zweefde even tussen leven en dood. Nu gaat het beter met me", vertelt hij. Zijn vriend kwam ervan af met een gebroken neus. De politie kon de daders ter plaatse oppakken. De Oostendse D.K. (16), B.V. (16) en A.D. (14) werden voor de jeugdrechter gebracht. Ze zijn geen onbekenden voor het gerecht. A.D. en B.V. moesten naar de gesloten instelling in Everberg, maar die bleek al vol te zitten. Dus mochten de jongens gewoon weer naar huis.





"Zo'n gevaarlijke mensen horen thuis in de cel", zegt de vader van Kacha. In de instelling in Tongeren wordt intussen meer plaats vrijgemaakt, maar dat verandert niets, volgens het parket. De nieuwe plaatsen zullen worden ingevuld bij nieuwe feiten. De twee daders zitten dus nog steeds thuis. (WSG/MMB)