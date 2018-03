VDAB krijgt 4.125 euro terug van dief in vismijn 23 maart 2018

02u52 0 Oostende De VDAB in Oostende die les en opleidingen geeft in de vismijn krijgt van een dief 4.125 euro terug. Dat besliste de strafrechter. Dief Bjorn C. moet een werkstraf van 80 uren vervullen, zijn stiefvader Dirk D. werd vrijgesproken voor de diefstal.

Hij was de hoofdverdachte omdat hij een ex-cursist is, maar de rechter achtte dat niet bewezen. Op 20 januari 2016 stelde lesgever P.V vast dat er heel wat materiaal verdwenen was. "Het ging om grote stukken, zoals een vacuümtoestel, een fileertafel, een ontvelmachine en heel wat inox tafels en kasten", sprak de advocaat van de VDAB. "Maar dat was niet het enige. Sommige toestellen waren ook verplaatst en nog andere waren vervangen door oubollig, versleten en totale nutteloze toestellen. Het vacuümtoestel werd later teruggevonden bij C., en daarom werd hij veroordeeld. Hij moet de prijs daarvan terugbetalen, de VDAB had 15.000 euro geëist. (JHM)