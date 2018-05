Vannacht zwaar onweer verwacht boven Oostende LEEN BELPAEME

29 mei 2018

Het KMI waarschuwt voor een mogelijke nieuwe onweerszone met veel neerslag boven Oostende. De situatie is gelijkaardig aan de onweders van zondag. Voor de regio Oostende zou het onweer vannacht een climax bereiken tussen 23 en 1 uur. De bevolking wordt aangeraden om -waar mogelijk- voorzorgsmaatregelen te nemen. De stad bereidt zich in de mate van het mogelijke voor om eventuele wateroverlast tot een minimum te beperken. De pompen in de stad zijn nogmaals gecontroleerd. Het waterpeil in de dokken wordt zo laag mogelijk gezet. Zodra het laag water is (om 20.30 uur) kan er zo nog water geloosd worden. Zo is de buffer om het water op te vangen en weg te werken zo groot mogelijk. De ploegen van de directie Openbaar Domein en van Farys zijn de volledige nacht stand-by. De situatie wordt permanent opgevolgd. Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met brandweer (112) of politie (101).