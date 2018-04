Vande Lanotte trekt Stadslijst DIRECTEUR CAW EN ZAAKVOERDER ZORABOTS OP PLAATS 4 EN 5 LEEN BELPAEME

25 april 2018

02u46 0 Oostende Sp.a trekt naar de verkiezingen als de Stadslijst. Burgemeester Vande Lanotte trekt de lijst, maar de partij heeft ook heel wat externe kandidaten aangetrokken. Opvallende namen: Tine Wyns van het CAW op vier en Fabrice Goffin van Zorabots op vijf. Maar ook pakweg rapper Kleine Sanders krijgt een plaatsje.

Er komen vijftien 'stadsmakers' en 25 sp.a- kandidaten op de Stadslijst. Bij de eerste vijftien kandidaten zijn er zeven nieuwe kandidaten, waardoor enkele mandatarissen opschuiven in de lijst. "We wilden verjongen, verbreden, maar ook de opgebouwde kennis weer inzetten", lichtte Johan Vande Lanotte (sp.a) de keuze toe. Het motto is samen bouwen aan een nieuwe toekomst. "We willen nieuwe horizonten opzoeken. Een partij die lange tijd bestuurt, wordt vaak gehinderd door kennis en gaat zichzelf herhalen. De inbreng van nieuwe mensen zorgt voor een open debat."





Top 5

Op nummer één staat (uiteraard) huidig burgemeester Johan Vande Lanotte. Op nummer twee van de stadslijst staat OCMW-voorzitster Vanessa Vens, gevolgd door Tom Germonpré. Tine Wyns, gekend voor haar werk bij CAW, staat op vier. Vande Lanotte noemde haar gisteren het sociale geweten van Oostende, ze is regelmatig kritisch voor het stadsbestuur. "Ik ga voor een samenhangend sociaal beleid. Ik had geen ambitie om op te komen, maar ik wilde wel als burger meewerken aan het stadsproject. We hebben afgesproken dat ik loyaal zal meewerken, maar ik blijf kritisch voor het beleid en voor mezelf. Zwijgen is geen optie", vertelt Wyns. De top vijf wordt afgesloten met Fabrice Goffin, een van de zaakvoerders van Zorabots. Andere opvallende namen zijn Dylan Sanders, die als rapper bekender is als Kleine Sanders. Er zijn ook vier kandidaten met een migratieachtergrond en elf kandidaten zijn jonger dan 30 jaar. Bijna alle mandatarissen staan weer op de lijst, maar niet altijd op de meest prominente plaatsen. Voormalig burgemeester Jean Vandecasteele duwt de lijst. Nationaal voorzitter John Crombez staat op plaats 29. Eén plaats staat nog open, volgens Vande Lanotte omdat die persoon de voorbije dagen moeilijk bereikbaar was.





Programmapunten

Wat het programma betreft, wordt er vaak verder gewerkt op thema's die al aan bod zijn gekomen in de huidige legislatuur. Zo wil de stadslijst huisjesmelkerij volledig weg uit Oostende en daarom oppert sp.a dat woningen enkel verhuurd kunnen worden met een conformiteitsattest dat aangeeft dat alles in orde is. "We willen ook alle zwarte fietspunten wegwerken door ofwel tunnels ofwel bovengrondse verbindingen te voorzien. We willen ook het aandeel inwoners onder de 40 omhoog krijgen. We willen dit onder meer doen door de kost voor kinderopvang te verlagen." Ook voorstellen zoals een fuifzaal achter het station, 100 afvalstraten tegen 2024 en een autoluwe stad zijn geen verrassing. Met plan Eekhoorn wil de lijst ten slotte meer groen in de stad. "Dankzij dat plan zullen we ook opnieuw eekhoorns zien verschijnen."