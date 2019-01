Vande Lanotte toont goede wil aan Tommelein en co: “Een overdrachtsnota voor een vlotte overgang” Leen Belpaeme

02 januari 2019

14u13 0

Johan Vande Lanotte heeft alle verkozen partijen in de gemeenteraad van Oostende een Overdrachtsnota bezorgd voor zijn vertrek als burgemeester van de stad. Deze nota bevat een overzicht van de inhoud en de stand van zaken van een aantal dossiers die op het einde van deze legislatuur op één of andere manier in behandeling of uitvoering zijn. De voormalige burgemeester hoopt dat deze informatie kan bijdragen tot een vlotte overgang naar de nieuwe legislatuur. Het gaat om een 30-tal dossiers met heel wat bouwprojecten zoals het zwembad, het politiecommissariaat, Astropolis en de sporthal in de Schapenstraat tot de oproepen die gelanceerd werden rond de aanleg van extra randparkings. Ook de Zeeparking werd opgenomen omdat de concessie vanaf maart 2019 afloopt. Er wordt ook een update gegeven in verband met de ferryverbinding met Ramsgate. Het lijvige document is het laatste wapenfeit voor Vande Lanotte in de Oostendse politiek. Hij zal niet meer zetelen in de gemeenteraad. Woensdagavond wordt de nieuwe gemeenteraad officieel ‘geïnstalleerd’. Daarna volgt het eerste schepencollege om de bevoegdheden officieel te verdelen.