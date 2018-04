Vande Lanotte: "Getijdenzwembad te duur" SP.A ZIET IDEE VAN GROEN NIET ZITTEN TIMMY VAN ASSCHE

18 april 2018

02u54 0 Oostende Als het van Groen afhangt, krijgen we voor de Drie Gapers een getijdenzwembad met zeewater op het strand. Volgens Vande Lanotte is het idee niet haalbaar. "Een ingrijpende constructie bouwen op het strand, is weggegooid geld", zegt hij.

Groen stelde eerder voor om de buitenconstructie van het huidige zwembad te behouden en te herbestemmen naar een stadshal. Nu komen ze met een aanvullend voorstel over de brug. "Een gevolg van de volledige afbraak van het zwembad is dat ook het buitenzwembad verdwijnt, tot ontgoocheling van Oostendenaars. In het nieuwe zwembad is geen soortgelijk buitenbad voorzien", vertellen raadsleden Natacha Waldmann en Wouter De Vriendt. "Nochtans is het buitenbad zo dicht bij zee uniek. Het Oostendse bad maakt gebruik van gefilterd zeewater via een buizensysteem, maar ook dat verdwijnt. Nu stellen we voor om op het strand een zeezwembad te plaatsen, even groot als het huidige buitenbad. Zo kunnen we op deze unieke locatie nog steeds zwemmen in zout water met zicht op zee en de traditie behouden." Volgens De Vriendt en Waldmann zijn de ingrepen voor de constructie miniem. "Het bad wordt gevuld bij hoog water, maar blijft vol bij eb. De hellingsgraad van de bodem, sleuven om zand weg te spoelen en het vullen van het bad moeten technisch bekeken worden. Een dergelijk zwembad zou een eyecatcher zijn voor de volledige kust. In het Franse Saint-Malo is al zo'n buitenbad en in Nederland lopen concrete onderzoeken. Dit bewijst dat het kan." Ook in Engeland en Schotland zijn er getijdenzwembaden.





Te duur

In 2013 ijverde Bredene als eerste voor een getijdenbad voor de kust. "In 2015 werd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) gevraagd een haalbaarheidstudie te financieren. Toerisme Vlaanderen stelde toen dat er een gebrek is aan beeldbepalende elementen aan onze kust", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). "Weyts wil echter geen haalbaarheidsstudie financieren. Hij meent dat dit deel moet uitmaken van het werk van diegene die een projectdossier opstelt en indient. Dit zou betekenen dat Bredene de technische, juridische, ecologische en geologische haalbaarheid zelf moeten onderzoeken. Zonder voorafgaand engagement van de hogere overheid is dit voor ons een te groot financieel risico. Westtoer is evenwel bereid om de gesprekken hierrond opnieuw te openen tijdens het kustburgemeestersoverleg. Grote vraag blijft echter hoe het project technisch, juridisch, ecologisch en geologisch haalbaar is."





Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) besluit: "Het idee werd besproken binnen sp.a en met de Stadsmakers, maar werd niet weerhouden. Het lijkt weggegooid geld om een ingrijpende constructie op het strand te bouwen."