Vande Lanotte en Vandecasteele zetten stap opzij Redactie

04 december 2018

12u00 0 Oostende Grote afwezige op de voorstelling van de nieuwe fractie van sp.a-stadsmakers in Oostende vanmorgen was Johan Vande Lanotte. Samen met Franky De Block en Jean Vandecasteele verdwijnt hij uit de Oostendse politiek. Sp.a voert daarmee de verwachte vernieuwing door en maakt plaats voor een nieuwe generatie. De partij wil actief oppositie gaan voeren en vanuit hun eigen programma voorstellen op de agenda plaatsen in de komende zes jaar.

Dat sp.a een zware klap heeft geleden in Oostende kan niemand ontkennen. Toch was de sfeer ontspannen toen de partij onder leiding van nationaal voorzitter John Crombez hun toekomstplannen bekendmaakte. De partij wil duidelijk een positieve sfeer creëren en komt voor het eerst naar buiten sinds ze officieel uit het stadsbestuur zijn gewipt door N-VA, CD&V, Groen en Open VLD. Opvallendste beslissing is dat de drie ouderdomsdekens die de afgelopen 20 jaar het beleid bepaalden een stap opzijzetten. “Jean Vandecasteele, Johan Vande Lanotte en Franky De Block waren zelf vragende partij om de nieuwe mensen een actieve rol te geven in de partij. We hebben nu een heel evenwichtige fractie met 11 mensen met ervaring en nieuwkomers.” In de plaats komen Niko Geldhof, Jeroen Soete en Mohsin Abbas. Enkel die laatste is een nieuwkomer. Hij werkte de afgelopen jaren wel al op het kabinet van Tom Germonpré. Alhoewel het motto officieel is dat nieuwe mensen een kans moeten krijgen blijven ook heel wat oudgedienden in de gemeenteraad. De fractie bestaat verder nog uit John Crombez, Vanessa Vens, Tom Germonpré, Raymonde Declercq, Nancy Bourgoignie, Nancy Moyaert, Karel Labens en Arne Deblauwe. De fractie zal officieel sp.a-stadsmakers heten en dus niet meer de Stadslijst alhoewel er maar één stadsmaker, Mohsin Abbas, in de fractie komt. Tine Wyns is officieel de eerste opvolger, maar zal niet zetelen. Bij de fractie zullen drie potentiële opvolgers van bij het begin nauw betrokken worden. Dat zijn Michael Vanhee, Anushik Matevosian en Nathan Blondé. De bedoeling is dat zij in de loop van de legislatuur in de gemeenteraad komen.

Kritische oppositie

John Crombez kondigde aan dat ze met een vernieuwde ploeg vanaf de eerste dag het nieuwe bestuur nauwgezet, waakzaam, kritisch zullen opvolgen en concrete acties afdwingen. “We zullen geen oppositie voeren met grote beschuldigingen en analyses van wat zij slecht doen, zoals in het verleden wel vaak het geval was. We willen actief voorstellen doen vanuit ons eigen project. We willen daarbij ons project verderzetten en zullen onze maandelijkse fractievergaderingen open zetten voor iedereen. We willen blijvend in dialoog gaan. Elk lid van onze fractie zal ook enkele bevoegdheden opvolgen en zal optreden als stadsmakersbuddy voor elk lid van het schepencollege. We willen op die manier constructief oppositie voeren”, licht Crombez toe.

Groen

Crombez maakte van de gelegenheid ook gebruik om nog even duidelijk te maken wat Groen had kunnen realiseren met sp.a en wat nu niet in het bestuursakkoord staat. “We hebben het beste programma ooit gemaakt, en dat heeft er voor gezorgd dat de meeste Oostendenaars nog altijd op ons gestemd hebben, wat andere ook mogen zeggen. Het bestuursakkoord nu is niet concreet en ontgoochelend. Er zijn veel voorwaardelijke dingen en het voldoet niet om te zeggen dat het een ambitieus akkoord is. Er waren 15 inhoudelijke afspraken met Groen, maar die ontbreken in het huidige bestuursakkoord. Samenzitten met vier was belangrijker dan het akkoord.” Crombez lichtte ook toe dat er al voor de verkiezingen gesprekken waren met de partij. “Er was weliswaar geen voorakkoord in de zin dat we zeker samen wilden besturen”, aldus Crombez nog.