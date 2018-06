Vandalen spuiten 5 brandblussers leeg 29 juni 2018

Een werf in de Troonstraat in Oostende kreeg dinsdagnacht vandalen over de vloer. Dat stelden arbeiders woensdagmorgen vast. Op verschillende plaatsen werd graffiti aangebracht en vijf brandblusapparaten bleken leeggespoten. De politie ging ter plaatse, stelde een proces-verbaal op voor vandalisme en is een onderzoek gestart. (BBO)