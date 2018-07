Vandalen besmeuren computers in lerarenkamer 26 juli 2018

Vandalen zijn binnengedrongen in de school Pegasus in de Steensedijk in Oostende. "Ze vonden fruitsap in de lerarenkamer en dat werd over een vijftal computers uitgegoten", zegt directeur Jean Surmont. "Het is onduidelijk hoe de vandalen ons schoolgebouw hebben betreden. Dat onderzoekt de politie", aldus Surmont. Of de computers onherstelbaar beschadigd zijn, is niet duidelijk. "Dat moet onze IT-dienst uitzoeken, maar die is in verlof." De politie liet het labo ter plaatse gaan voor een sporenonderzoek. (BBO)