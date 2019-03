Vandaal steekt drie autobanden lek JHM

03 maart 2019

In de Gelijkheidstraat in het centrum in Oostende werd zondagmiddag een auto aangetroffen waarvan er drie banden bleken lek gestoken te zijn met een onbekend voorwerp. Verdere schade werd aan de wagen niet aangebracht. Er zijn geen vermoedens naar de mogelijke daders. De politie stelde een PV op tegen onbekenden.