Vandaal in Bpost-kantoor 15 februari 2018

In het kantoor van Bpost in de Van Iseghemlaan in Oostende was dinsdagavond een vandaal aan het werk. Het scheidingspaneel tussen twee bankautomaten werd van de muur gerukt. De feiten werden gefilmd door een bewakingscamera. De politie kwam ter plaatse en spoort de dader op. (BBO)