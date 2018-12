Vanaf maart vluchten naar Moskou vanuit Oostende Dochtermaatschappij Aeroflot komt naar internationale luchthaven Timmy Van Assche

20 december 2018

02u11 0 Oostende Op donderdag 7 maart stijgt het eerste vliegtuig op tussen Oostende en de Russische hoofdstad Moskou. Er zijn al tickets aan 42 euro, enkele vlucht per persoon. “Deze nieuwe lijn is schitterend nieuws voor de luchthaven en de hele regio”, is CEO van de luchthaven Marcel Buelens tevreden.

Binnenkort kan ook jij ook genieten van een goed glas vodka, een kijkje nemen in het mausoleum van Lenin of kiekjes maken het befaamde Rode Plein. Met Moskou kan de Oostendse luchthaven uitpakken met een internationaal mooi klinkende bestemming. Pobeda, een lagekostenmaatschappij dat deel is van de bekende Russische maatschappij Aeroflot, zal drie keer per week vliegen naar de luchthaven van Vnukovo, op zo'n dertig kilometer van het stadscentrum. Voor de luchthaven Oostende is dit een bijzondere uitbreiding op het bestaande aanbod, vooral nadat met Rome en Barcelona eerder twee citytripbestemmingen wegvielen. Moskou kan je gerust als een interessante, culturele reis opvatten. De stad is bekend voor haar prima musea en opvallende architectuur. Voor Pobeda zelf is de activiteit in België een primeur.

Drie keer per week

De eerste vlucht is voorzien op donderdag 7 maart, verder wordt ook op dinsdag en zaterdag gevlogen. Pobeda vliegt met gloednieuwe Boeings 737-800 waarvan de maatschappij er momenteel 24 in gebruik heeft. “De nieuwe lijndienst is schitterend nieuws voor onze luchthaven, maar zeker ook voor de regio”, reageert Marcel Buelens, directeur van de luchthaven. “De toeristische sector in Vlaanderen zal hier ongetwijfeld van gaan profiteren door de vluchten die zowel een kort als lang verblijf mogelijk maken. Naast het Belgische publiek houden wij rekening met een potentiële toename van buitenlandse gebruikers van onze luchthaven, vanwege de gunstige ligging ten opzichte van bijvoorbeeld Noord-Frankrijk en Zuid-West Nederland.” Ticketprijzen starten vanaf 42 euro enkele vlucht en per persoon. De vlieguren kunnen nogal verschillen. Vluchten op dinsdagen en donderdagen vertrekken uit Oostende om 17.55 uur en landen in Rusland om 22.55 uur lokale tijd (het is er twee uur later, red.). Op zaterdag stijg je op om 12.35 uur om dan weer te landen om 18.15 uur. De terugvluchten op dinsdagen en donderdagen vanuit Rusland vertrekken om 15 uur en landen in België om 16.45 uur. Op zaterdagen vertrek je al om 10.20 uur en land je om 12.05 aan onze kust. “Vooral in Rusland is de promotie van deze nieuwe lijn al volop bezig. De promomachine zal in ons land vanaf januari op volle toeren draaien”, aldus nog Buelens. Tickets zijn nu al te koop via www.pobeda.aero. Onthoud ook: wie naar Rusland op reis wil gaan, heeft een internationaal paspoort en visum nodig.