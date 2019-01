Vanaf maandag herstellingswerken aan riolering in Distellaan Timmy Van Assche

26 januari 2019

16u57 0 Oostende Onlangs werd vastgesteld dat de riolering in de Distellaan beschadigd is. Daarom worden vanaf maandag herstellingswerkzaamheden uitgevoerd.

Tijdens de eindejaarperiode werd vastgesteld dat de voetpadriolering in de Distellaan, tussen de Duinenstraat en het Distelplein, in een zeer slechte staat is. De stadsdiensten moesten dagelijks deze riolering ruimen. Na cameraonderzoek bleek dat een gedeelte van de riolering is ingestort. “Daarom worden binnenkort beide riolen in het voetpad verwijderd en zal er een klassieke riolering midden in de rijweg worden geïnstalleerd”, laat het stadsbestuur weten. “Verder zal ook van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de aanwezige nutsleidingen waar nodig te vernieuwen.” De werken starten maandag met de aanleg van een tijdelijke waterleiding. Op 11 februari moet de uitbraak starten van de rijweg en de aanleg van de riolering beginnen in het midden van de rijweg. Rond 18 maart worden de definitieve nutsleidingen aangelegd, een maand later is er de afwerking van de wegwerkzaamheden. Het definitieve einde van de werken is voorzien in juli. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd. Aan de bewoners wordt gevraagd om het huisvuil- en pmd-zakken en karton tijdens de werkzaamheden op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens. Info: 059/25.87.06 en openbaardomein@oostende.be.