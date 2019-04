Vanaf 2020 meeuweninterventieteam tegen overlast: “Klachten? Stad zoekt samen met bewoner naar beste oplossing” Leen Belpaeme

16 april 2019

13u27 1 Oostende Meeuwen aan de kust zijn al jarenlang een veelbesproken onderwerp. Er werden al ontelbaar veel maatregelen gelanceerd om de overlast die de meeuwen in de stad met zich meebrengen te verminderen, maar de één bleek daarbij al succesvoller dan de ander. De stad wil van 2019 een overgangsjaar maken om daarna voor een integrale aanpak te gaan.

Binnenkort gaat het broedseizoen van de meeuwen terug van start. Omdat de meeuwen hun nest beschermen komt daar geluidsoverlast bij kijken, maar ze pikken ook de vuilniszakken open op zoek naar voedsel of vallen mensen aan die te dicht bij hun nest komen. In het verleden passeerden al heel wat ongecoördineerde maatregelen de revue om de plaatselijke overlast aan te pakken. “Het heeft weinig zin om allerlei losse verstoringsmaatregelen te gaan toepassen. De meeuwen wennen er snel aan ofwel verplaatst het probleem zich gewoon” aldus schepen Silke Beirens (Groen). “2019 wordt een overgangsjaar. Inwoners die vrije toegang hebben tot hun dak worden in eerste instantie aangeraden om potentieel nestmateriaal zoals takken, bladeren en mos te verwijderen. Daarnaast verhoogt de stad de subsidie om een meeuwenweringsnet te installeren van 0,5 tot 5 euro per vierkante meter. Op een goed gespannen net is het voor de meeuwen immers onmogelijk om een nest te maken.” Net als in de vorige jaren zullen eieren in overlastgevoelige zones ook vervangen worden door nepeieren. “Daarnaast kan de burger meeuwenoverlast melden via een digitale applicatie op de website van de stad. Nadien worden de oproepen gebundeld en worden ook daar de eieren vervangen. Doordat de legsels onsuccesvol zijn, blijft onder andere de geluidsoverlast beperkt.”

Tips

Het nieuwe bestuur wil de problematiek vanaf 2020 anders aanpakken. “Er komt een integrale en gestructureerde aanpak. Een meeuweninterventieteam zal alle acties coördineren en tegelijk inzetten op bewustmaking, preventie en meer ingrijpende maatregelen. Dit gespecialiseerde team zal mensen tips geven om bijvoorbeeld nestvorming te voorkomen en om huisvuil af te schermen. Als er uiteindelijk toch overlast gemeld wordt, zal het team samen met de burger bekijken wat de meest efficiënte aanpak is. Alles gebeurt in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, dat momenteel een plan uittekent voor het beheer van enkele meeuwensoorten op Vlaams grondgebied”, zegt de schepen nog. De schepen van Groen hoopt tenslotte dat mensen een positieve kijk zullen krijgen op deze vogels, die thuishoren aan de kust. “Laat ons vooral ook genieten van dit stukje stadsbiodiversiteit. Ze horen bij de kust. #allemaaloostendenaar!”