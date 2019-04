Vanaf 1 mei blauwe zone om luchthavenparkeren

te weren uit Raversijde Leen Belpaeme

15 april 2019

14u42 10 Oostende Vanaf 1 mei worden 8 straten in Raversijde blauwe zone. Zo wil de stad de parkeerdruk door toeristen die een vlucht nemen verminderen.

“Door de nabijheid van de luchthaven neemt de parkeerdruk in Raversijde steeds meer toe. Om het ‘luchthavenparkeren’ uit de woonwijk te weren, wordt er een blauwe zone ingevoerd in een belangrijk deel van Raversijde. Bewoners kunnen er onbeperkt blijven parkeren, voor bezoekers wordt de parkeerduur beperkt tot 8 uur”, duidt schepen Björn Anseeuw. De volgende straten worden blauwe zone: de Emiel de Smitlaan, Pareloesterlaan, Strandschelplaan, Mijterlaan, Wulklaan, Kinkhoornlaan, Luchthavenstraat en de Nieuwpoortsesteenweg (gedeelte tussen de Emiel de Smitlaan en de Schoolstraat).

“Voor de bewoners verandert er niets. Zij kunnen onbeperkt blijven parkeren met een bewonerskaart en voor hun eigen garagepoort of oprit wanneer het kenteken van hun wagen er duidelijk is aangebracht. Voor bezoekers wordt de parkeerduur beperkt tot 8 uur,” aldus Björn Anseeuw. ”Dat geeft die bezoekers de nodige tijd om rustig naar het strand te gaan of om in de wijk op bezoek te komen bij vrienden of familie zonder dat luchthavenpassagiers komen parkeren in de wijk. Zij kunnen terecht op de parking van de luchthaven zelf”, zegt de schepen nog.