Van twee campussen naar drie scholen: Sint-Jozef en College krijgen weer een eigen smoel Eerste graad wordt overal weer ingevoerd Leen Belpaeme

20 februari 2019

15u48 0 Oostende Scholengroep Petrus en Paulus, samen goed voor 2.000 leerlingen en 430 leraars, voert vijf jaar na de oprichting een belangrijke wijziging door. De campus Petrus en Paulus West blijft bestaan, een samensmelting van het voormalige VTI en Sint-Lutgardisinstituut. De twee andere scholen krijgen opnieuw een eigen identiteit en een modernere naam: Sint-Jozef en College.

In september 2014 ging een ambitieuze samenwerking van start tussen de vier katholieke secundaire scholen om de toekomst in het onderwijs vorm te geven. De voorbije jaren werd het Sint-Lutgardisinstituut samengevoegd met het voormalige VTI en verhuisden de zorgrichtingen naar het Sint-Jozef. De samenvoeging van het Onze Lieve Vrouwecollege en het Sint-Jozefsinstituut zorgde in de praktijk echter voor heel wat praktische problemen. De scholengroep heeft zich daarom bezonnen en voert vanaf september een nieuw logo in voor de drie scholen, Petrus en Paulus West, Sint-Jozef en College.

Ze hebben elk hun eigen identiteit binnen het groter geheel en bieden allemaal opnieuw een eerste graad aan. Het Onze Lieve Vrouwecollege wordt kortweg College. Het Sint-Jozefsinstituut wordt Sint-Jozef. De scholen werden in de volksmond toch al zo genoemd. In de voorbije jaren werd de eerste graad van het Sint-Jozef samengevoegd met het College. “Vanaf september verhuizen deze leerlingen terug naar de gebouwen in de Ieperstraat van het Sint-Jozef. Hier wordt zowel een A- als B-stroom aangeboden. Op die manier is er opnieuw een duidelijke profilering”, licht algemeen directeur Frank Travers toe.

Geen concurrentie

Terwijl in Sint-Jozef de richtingen rond maatschappij en welzijn verzameld worde,n richt het College zich op een ASO-aanbod met Latijn, wetenschappen, moderne talen, economie-wiskunde en humane wetenschappen. Petrus en Paulus West bundelt dan weer alle STEM-richtingen in zowel ASO, TSO als BSO. “Er zijn daarbij overlappingen met enkele richtingen in het College, maar we kiezen hier voor een andere didactische benadering die meer toegespitst is op de praktijk, waardoor er geen directe concurrentie is.”

Elke school krijgt opnieuw een eerste graad, die zoals de onderwijshervorming oplegt een brede vorming biedt. “We willen de leerlingen verder blijven begeleiden in hun studiekeuze opdat ze in de tweede graad in de voor hen meest geschikte richting terechtkomen. We kunnen dat ook bereiken met deze duidelijke profilering per school”, lichten de directeurs van de scholen toe.