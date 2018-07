Van hel naar hemel in Hippodroom NAGELBIJTEN TOT LAATSTE SECONDE LEEN BELPAEME

03 juli 2018

02u58 0 Oostende Nagelbijten in de Wellington Hippodroom gisteren. De tribune buiten zat afgeladen vol en ook binnen kleurde de hal zwart, geel en rood. De spanning was te snijden, tot dat ene, verlossende doelpunt. De Hippodroom ontplofte.

In het begin was het vertrouwen in de Duivels groot. Bij de doelkansen in de eerste helft steeg de spanning, de supporters waanden zich in Rusland. Maar twee doelpunten tegen, en de sfeer zakte even ineen. Frustratie, nagelbijten bij elke gemiste kans. Het enthousiasme van voor de match veranderde in algehele gelatenheid, tot Vertonghen voor het eerste doelpunt zorgde. En daarna volgde het tweede doelpunt, de supporters veren op, binnen en buiten. Op het allerlaatste moment, net voor het fluitsignaal, volgde dan de verlossende derde goal, en ontplofte de Hippodroom. Spektakel.





Petra Wyns en Sofie Simoens waren er bij. "Zo'n spannende match", lacht Petra, die zelf twee zonen heeft die voetballen. "Nagelbijten tot op het einde. Wel leuk om dat hier te beleven. We kunnen samen vieren." Ook voor Bart was de spanning tot op het einde te snijden. "Ik had wel vertrouwen dat het goed ging komen, maar het was echt wel spannender dan het moest zijn. Ik vind het leuk om naar hier te komen, maar alleen als ze winnen." Tijdens de afterparty droomden de toeschouwers al van die volgende uitdaging: Brazilië.