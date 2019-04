Van gigantische muurschilderingen tot acrobatie op straat: onze tips voor het weekend Timmy Van Assche

11 april 2019

Tip 1 in Oostende: The Crystal Ship officieel van start

Voor een vierde keer op een rij verovert The Crystal Ship samen met wereldberoemde kunstenaars Oostende. Met het thema ‘The Dictatorship of Art’ hoog in het vaandel maken ze tijdens de paasvakantie gigantische muurschilderingen en fantastische kunstinstallaties. De afgelopen dagen en weken haalden de artiesten al hun verfkwasten en spuitbussen boven, maar het feestelijke startschot is zaterdag, wanneer alle werken klaar zijn. Van 13.30 tot 16.00 uur kan je terecht op het pleintje t.h.v. Guldensporenlaan 2 voor food, drinks en muziek. Bij Toerisme Oostende op het Monacoplein en online kan je een plannetje downloaden om alle werken zelf te bezoeken. Meer info: http://www.thecrystalship.org

Tip 2 in Brugge: Congolees erfgoed in stadsschouwburg

Zaterdag kan je in de stadsschouwburg op zoek naar de wortels van de Congolese rumba, een muzikaal genre dat ontstond rond de jaren 1940. De muziekstijl verspreidde zich vanuit Kinshasa en Brazzaville over heel Afrika. Dankzij de airplay op Radio Congo Belge in het toenmalige Leopoldville, danste tegen de jaren zestig zowat iedereen in Kenia, Oeganda of Tanzania op de tonen van de ‘rumba lingala’. Het genre, dat ook haar weg vond naar Europa en Amerika, blijft nog altijd erg populair en Afrikaanse muzikanten willen graag dit erfgoed met hedendaagse arrangementen ontginnen en bewerken. Dizzy Mandjeku en Odemba OK Jazz strijken om 20 uur neer in de Vlamingstraat 29. Ticketprijzen starten vanaf 9 euro. Meer info: www.ccbrugge.be.

Tip 3 in Roksem: Witte Molen

Zondagmiddag opent de Witte Molen in de Ossenweg 2 in Roksem voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Dankzij de inspanningen van een enthousiast team van molenaars, onder leiding van hoofdmolenaar Bart Engelen, is de molen opnieuw maalvaardig. De molen zal worden gewijd met jenever. Er zullen drankjes verkocht worden en een aantal lokale handelaars zullen broodjes en gebak voorzien. De molen is een typisch voorbeeld van een bergmolen, gebouwd op een kunstmatige heuvel, om zo meer wind te vangen. De molen maalde niet alleen graan, maar plette ook haver en perste olie, waarmee verf gemaakt werd. De huidige romp dateert uit 1843. Meer info bij de dienst toerisme op 059/56.84.00 of via www.oudenburg.be.

Tip 4 in Oostende: Zwangere Guy en platenbeurs tijdens Instant Karma

Vandaag en zaterdag pakt muziekfestival Instant Karma uit met een ijzersterke affiche. Blikvanger is zonder enige twijfel de Brusselse rapper Zwangere Guy die vanavond in De Grote Post optreedt. Het West-Vlaamse Ntrek en Salomé Dos Santos - oftewel Blu Samu - vervolledigen de avond. Morgen verschuift het zwaartepunt naar zaal Elysée in de Langestraat. Om 20 treden The Glücks op, waarbij de Oostendenaars hun stevige tweede plaat Run Amok voorstellen. Verder treden ook Material Girls en La Jungle op. Zaterdagmiddag is er tussen 14 en 19 uur doorlopend een platenbeurs in de Langestraat. Om 17 uur is er in café Manuscript een optreden van de prima rockband Hoover III uit Los Angeles, die een flinke streep spacerock en psychedelia brengen. ’s Avonds halen dj’s hun draaitafel tevoorschijn in verschillende cafés. Info: www.instantkarma.be.

Tip 5 in Blankenberge: Acrobatie in het stadscentrum

Vanaf 20.30 uur lokt Cirq’ulation Locale, een wandelende straatact, de toeschouwers mee van de Kerkstraat naar het Koning Leopold III-plein. Het BLANKENBERGE-letterkunstwerk vormt er het decor voor levende standbeelden en acrobatische free runners. Verwacht je ook aan een bonte, speelse parade van zeepbellen, rook, vuur en kleurrijke steltenlopers. Dit alles is de aanzet voor de avondshow Play om 21.30 uur, een energiek spektakel van TNT Crew. Met vuur, acrobatie, trampolines en rope skipping haalde deze groep in 2016 de finale van Belgium’s Got Talent. Deze trampolineact zet het Koning Leopold III-plein ongetwijfeld op stelten en eindigt met een duizelingwekkende finale op grote hoogte. Het event is gratis. Info: www.visit-blankenberge.be.