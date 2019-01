Valentijnsverblijf in Oostende? Dan krijg je gratis fotoshoot op strand Leen Belpaeme

17 januari 2019

13u29 0 Oostende Het is nog even tot valentijn, maar in Oostende pakken ze alvast uit met een originele actie om romantische zielen warm te maken om Valentijn aan zee door te brengen. Wie een romantische overnachting voor 14, 15, 16 of 17 februari boekt via Toerisme Oostende, krijgt er een gratis fotoshoot bij.

Fotograaf Nick Decombel portretteert de koppels met het strand van Oostende als achtergrond. Elk koppel krijgt drie afgewerkte digitale beelden. Oostende pakt in de valentijnsperiode ook uit met evenementen en kleine attenties. De stad zet ook allerlei plekjes in de verf waar het romantisch toeven is. Op 9 en 10 februari strandt bijvoorbeeld het poëzie- en letterenfestival ‘Liefde tussen de Lijnen’ weer in Oostende. In het weekend voor valentijn brengen dichters en auteurs op verschillende locaties eigen werk en verrassen ze je met intieme poëzie. Verder is er ook weer de Nacht van de Musea en de Galerijen en kan je genieten van het minifestival ‘Let Love Rule’. Je kan ook op de Mercator terecht voor een valentijnsdiner. Meer op www.visitoostende.be.