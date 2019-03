Vakbond over stakingsactie De Lijn: “Chauffeurs kunnen werk niet doen door tekort aan reservebussen” Bart Boterman

08 maart 2019

13u49 0 Oostende De chauffeurs van De Lijn legden vrijdagochtend even het werk neer, net na het spitsuur. Zo spontaan was de staking niet, legt Guido Steelandt, gewestelijk secretaris bij ACOD, uit. “ De emmer is overgelopen tijdens de krokusvakantie. Er werden ritten geschrapt omdat er geen bus ter beschikking was. Zo kan het niet verder”, aldus de vakbondsman.

Volgens Guido Steelandt zijn de logistieke problemen op de werkvloer het gevolg van enerzijds de beslissing om het aantal reservebussen te halveren en anderzijds de reorganisatie bij de bedienden. “Doordat er minder reservebussen zijn, loopt het op sommige momenten grondig fout. Tijdens de krokusvakantie is het drukker aan de kust en worden meer bussen en trams ingezet. Zo komen we snel reservebussen te kort wanneer er een defect is, of wanneer een chauffeur moet worden opgeleid. Ook dat laatste is belangrijk, want doordat niet alle chauffeurs al met een tram, bus én accordeonbus kunnen rijden, is het moeilijk om het werk te verdelen”, duidt Guido Steelandt.

“Chauffeurs komen aan op hun werk en stellen vast dat er geen bus ter beschikking is. De rit blijkt geschrapt en ze weten van niets. Is er wel een bus, dan is er geen datacassette voorradig en kunnen ze geen tickets verkopen aan de reizigers. De laatste dagen reden tot vijf chauffeurs rond zonder datacassette. Aan de lijncontroleurs maken ze duidelijk dat de reizigers geen ticket konden kopen en dus geen boete verdienen. De chauffeurs willen hun werk goed uitvoeren, maar dat is vaak gewoonweg niet mogelijk”, aldus de gewestelijk secretaris van ACOD.

De staking treft de reiziger, maar dat geldt ook voor ritten die afgeschaft worden doordat er een gebrek aan reservebussen is Guido Steelandt

Weldra overleg

Volgens hem zijn het de groeipijnen van de interne reorganisatie bij De Lijn. “De bedienden en planners bevinden zich nergens nog in de stelplaatsen. De communicatie gebeurt vanuit de hoofdkantoren en verloopt stroef”, gaat Guido Steelandt verder. De regiomanager van De Lijn kwam vrijdagmorgen luisteren naar de verzuchtingen van het personeel, nadat ze om 8 uur het werk hadden neergelegd. Op 18 maart komt de directie samen met de bonden, is beslist. Rond 10 uur vrijdagmorgen gingen de chauffeurs opnieuw aan het werk.

“We willen geen toestanden zoals in Limburg, met dagenlange stakingen. Het personeel koos ervoor om twee uur het werk neer te leggen, kort na de spits. Ze wilden een signaal geven, omdat hun verzuchtingen niet doordringen tot bij het kader. De staking treft de reiziger, maar een tekort aan bussen en afgeschafte ritten nog meer”, aldus de vakbondsman. “Het personeel wil van de directie een oplossing op korte termijn horen voor het capaciteitsprobleem en een oplossing op lange termijn voor de opleidingsachterstand.”