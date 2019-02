Vader in cel omdat hij kinderen verborgen houdt in Rusland: moeder heeft ze al zes maanden niet gezien Siebe De Voogt

08 februari 2019

17u28 1 Oostende Een Tsjetsjeen uit Oostende zit in de cel omdat hij z’n eigen kinderen zou ontvoerd hebben naar Rusland. Ze verblijven al 6 maanden bij hun grootouders. Volgens hun vader hield hij zich aan de afspraken met z’n ex-vrouw.

De kinderen van 6 à 7 jaar oud vertrokken in juni vorig jaar met hun vader naar Rusland. Ze kregen onderdak bij hun grootouders en zagen hun moeder, een Russische vrouw uit Oostende, sindsdien niet meer terug. De vrouw kreeg de kinderen na de echtscheiding toegewezen door de rechtbank, maar de man hield zich niet aan het vonnis. Meer zelfs: hoewel de Tsjetsjeen af en toe zelf nog heen en weer reisde tussen Rusland en België, weigerde hij z’n kinderen terug naar hun moeder te brengen. De onderzoeksrechter vaardigde uiteindelijk een internationaal aanhoudingsbevel uit. Woensdag werd de vader bij z’n terugkomst in Oostende opgepakt en aangehouden. De kinderen zitten nog steeds bij hun grootouders in Rusland. “Mijn cliënt beweert dat hij samen met hun moeder in Rusland zou gaan wonen, maar de moeder beweert van niets te weten”, reageert de advocaat van de Tsjetsjeen. “Hij zou een schriftelijke toestemming moeten ondertekenen om de kinderen naar België te laten komen, maar ziet dat voorlopig niet zitten. Hij wil ze samen met hun moeder in Rusland gaan ophalen, maar dat kan nu natuurlijk niet.” De vader verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde zijn aanhouding met een maand.