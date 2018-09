Vader en zoon riskeren tot zeven jaar gevangenis voor invoer van 72 kilo speed 07 september 2018

Een vader en zoon uit Oostende riskeren in de Brugse rechtbank respectievelijk een celstraf van vijf en zeven jaar voor de invoer van liefst 72 kilo speed.





De politie kreeg begin dit jaar de informatie dat Eddy B. (64) zich bezighield met de verkoop van speed. Zijn zoon Michael (29) verzorgde de boekhouding en verkocht op zijn beurt cocaïne. Ze werden bovendien in 2014 al eens samen veroordeeld in een grote drugszaak. Michael kreeg toen zelfs vijf jaar cel, waarvan vier jaar effectief. Het nieuwe onderzoek bracht aan het licht dat vader en zoon in anderhalf jaar tijd liefst 72 kilo speed aan de man brachten. In totaal maakten ze daarmee volgens het openbaar ministerie elk 144.000 euro winst. De drugs werden door een koerier opgehaald in Nederland en afgeleverd bij de woning van Eddy B. De koerier, Oostendenaar Jean-Paul B. (46) riskeert meer dan drie jaar cel, maar ontkent dat hij drugs ging ophalen. Ook de vader en zoon zeggen dat hij niets met hun handel te maken had. De twee zitten intussen al enkele maanden in de gevangenis en vragen de rechter om een milde straf. "De hoeveelheden die ze verkochten waren bijlange niet zo groot", pleitte hun advocaat. "Michael heeft altijd gewerkt. Hij wilde er gewoon bij horen."





Uitspraak op 4 oktober. (SDVO)