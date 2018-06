Vader en grootouders dealen heroïne in bijzijn van kind (8) 09 juni 2018

02u51 0 Oostende Het leek wel een familiereünie gisteren bij de Brugse strafrechter. M. kwam geboeid de zaal binnen en zag zijn eigen vader en stiefmoeder terug op het beklaagdenbankje.

Ze worden samen vervolgd omdat ze liefst 10 kilogram heroïne Oostende hebben binnengebracht en in de kuststad hebben verkocht. Dat deden ze in het bijzijn van het 8-jarige dochtertje van M., die de opvoeding van het kind overlaat aan de grootouders.





"Dat komt omdat het bij hen beter af is dan bij mijn ex. Die neemt namelijk niet alleen drugs maar is ook nog eens alcoholverslaafd", deed M. de wenkbrauwen fronsen. Maar of het meisje daarom beter af is bij de grootouders, is nog maar de vraag.





"Hun handelswijze was erg duidelijk", schetste de procureur. "C.B. legde de contacten met de dealers in Rotterdam en deed al het administratieve werk. M.C. deed de ritjes naar Rotterdam om de heroïne op te halen, vaak voor dag en dauw. En zijn zoon kwam dan regelmatig naar het appartement om zijn deel van de drugs op te halen. Hij heeft het grootste strafblad en voor hem vraag ik 37 maanden cel. Voor de grootouders, die zich lijken te herpakken, 24 maanden met voorwaarden." Bij de inval door de politie begin dit jaar, een uitloper van het grote drugsonderzoek naar de twee Rotterdammers die de politie Kouter voerde, werden naast drugs, geld en attributen ook het 8-jarig meisje aangetroffen. Zij werd meteen geplaatst. "Sinds onze vrijlating is ze terug bij ons en we krijgen strenge controles van de Bijzondere Jeugdzorg. We hebben er nooit bij stilgestaan dat ze weggehaald kon worden omdat wij ons bezighielden met drugs", spraken de grootouders."





De drie beklaagden ontkenden wel dat ze de drugs ook doorverkochten. "Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Verkopen of niet, jullie gingen met heel veel drugs om waar een kind bij was. Waar zat jullie verstand? Wat moet er van dat kind worden, vraag ik me af", sprak de rechter. Ook het feit dat ze allen leven van een uitkering zat de rechter hoog. De drie riskeren samen een verbeurdverklaring van 211.980 euro. Vonnis op 25 juni.





(JHM)