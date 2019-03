Vader blijft in de cel voor ontvoering van eigen kinderen naar Rusland Siebe De Voogt

16u49 0 Oostende Een Tsjetsjeen uit Oostende blijft een maand langer in de cel voor de ontvoering van z'n eigen kinderen. Die verblijven al zes maanden bij hun grootouders, terwijl hun moeder geen toestemming zou gegeven hebben.

De kinderen van 6 à 7 jaar oud vertrokken in juni vorig jaar met hun vader naar Rusland. Ze kregen onderdak bij hun grootouders en zagen hun moeder, een Russische vrouw uit Oostende, sindsdien niet meer terug. De vrouw kreeg de kinderen na de echtscheiding toegewezen door de rechtbank, maar de man hield zich niet aan het vonnis. Meer zelfs: hoewel de Tsjetsjeen af en toe zelf nog heen en weer reisde tussen Rusland en België, weigerde hij z’n kinderen terug naar hun moeder te brengen. De onderzoeksrechter vaardigde uiteindelijk een internationaal aanhoudingsbevel uit. Vorige maand werd de vader bij z’n terugkomst in Oostende opgepakt en aangehouden. De kinderen zouden nog steeds bij hun grootouders in Rusland zitten. Hun vader lijkt niet meteen geneigd te zijn mee te werken aan hun terugkeer. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen intussen met een maand.