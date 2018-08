Unizo ziet meer potentieel in luchthaven 24 augustus 2018

In 2017 heeft West-Vlaanderen ongeveer een extra 151.847 toeristen ontvangen dan in dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Al kunnen dat er volgens Unizo nog een stuk meer worden. Volgens de organisatie is het potentieel van de luchthaven Oostende-Brugge vandaag onderbenut. "In de zomervakantie zien veel mensen de regionale luchthaven als een gebruiksvriendelijk vertrekpunt. Dat is positief, maar het toerisme en de economie zouden baat hebben bij vliegverbindingen met het oog op inkomend toerisme en een uitbreiding van de cargovluchten", zegt Frederik Serruys, directeur Unizo West-Vlaanderen. "In 2017 was 42 procent van de toeristen afkomstig uit het buitenland, waarvan 72 procent uit de buurlanden. West-Vlaanderen heeft door de luchthaven Oostende-Brugge goud in handen. Voorwaarde is uiteraard wel dat Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur, blijft investeren." (TVA)