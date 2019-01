Unieke foto’s van Ierse schrijver James Joyce uit 1926 te zien in Nieuwe Gaanderijen

Leen Belpaeme

14 januari 2019

19u02 0

Nog tot en met 12 februari kan het publiek in de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk in Oostende de tentoonstelling ‘James Joyce in Oostende’ bezoeken. De Ierse schrijver verbleef in de zomer van 1926 samen met zijn familie enige tijd in Oostende en daar zijn 17 unieke foto’s van. De expo werd aangevuld met beelden uit dezelfde periode van Maurice Antony. James Joyce was een Ierse schrijver en dichter. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en belangrijke auteurs van de 20ste eeuw en is vooral bekend voor ‘Ulysses’. In de zomer van 1926 verbleef de familie Joyce enige tijd in Oostende en daar werden spraakmakende foto’s gemaakt. In die periode bevond James Joyce zich op het Franse vaste land en om de zomerse hitte van Parijs te vermijden, ging James Joyce samen met zijn vrouw Nora en dochter Lucia in augustus 1926 naar Oostende. Ze verbleven er in Hotel de l’Océan. De reden waarom hij en zijn gezin Oostende als zomerresidentie hadden gekozen is niet bekend. De koningin der badsteden was in die tijd wel een zeer populaire Belgische badplaats en een magneet voor de Europese beau monde en andere rijke, beroemde figuren. De grote sterren uit die tijd speelden in toneelstukken, concerten en opera’s in het Casino Kursaal en in het theater. Ook de Wellingtonrenbaan was één van hun favoriete plekken. De tentoonstelling toont foto’s uit de James Joyce collectie van de Universiteit van New York in Buffalo.