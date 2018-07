Unieke foto's over de visserij in openluchtexpo 13 juli 2018

In de Nieuwe Gaanderijen loopt er opnieuw een tentoonstelling met unieke foto's van Maurice Antony, dé beroemdste Oostendse fotograaf. Voor deze expo selecteerde de dienst Cultuur de mooiste foto's uit de jaren 20 en 30 met als thema 'de visserij'. Onze kuststad bood de fotograaf tal van interessante fotografische invalshoeken en dat weerspiegelt zich in deze expo. Bovendien is de tentoonstelling in open lucht dan ook een unieke kans om onbekende foto's van Antony te ontdekken. De diversiteit aan close-ups en overzichtsfoto's geeft de veelzijdigheid van de fotograaf aan. Hij experimenteerde met lichtinval en geeft de bezoeker een unieke kijk op de Oostendse visserij. Maurice Antony en de visserij is van 12 juli tot en met 19 augustus vrij te bezoeken. (LBB)