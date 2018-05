Unieke Ensors in Mu.Zee en ZigZag 26 WERKEN VAN KMSKA ANDERHALF JAAR IN OOSTENDE TE ZIEN TIMMY VAN ASSCHE

16 mei 2018

02u29 0 Oostende In Mu.Zee kan je 26 unieke schilderijen van kunstschilder James Ensor bewonderen. Ze worden in bruikleen geschonken door het Antwerpse KMSKA. Koffiebar ZigZag, pal tegenover Mu.Zee pakt tegelijk uit met academische Ensorschetsen en -affiches.

De Ensorverzameling van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen was eerder te zien in New York, Chicago, Los Angeles, Tokyo, Bazel, Kopenhagen en Utrecht. Het KMSKA geeft nu aan Mu.Zee 26 schilderijen in bruikleen. Daarnaast worden wisselende ensembles met tekeningen tentoongesteld. "Het KMSKA heeft de grootste Ensorcollectie van België: 38 schilderijen en 650 tekeningen. 26 uitzonderlijke werken zijn nu dus in Oostende", zegt museumdirecteur Philip Van den Bossche. "Het bijzondere is dat de expo aantoont hoe divers Ensors oeuvre is. Alle werken werden schoongemaakt en schitteren nu in al hun glorie. Een van de topstukken is 'De oestereetster', wat in 1882 in ons land als eerste impressionistisch werk werd beschouwd. Vandaag plaatsen we dat natuurlijk anders - met Monet." De expo krijgt de titel 'Dromen van parelmoer'. "In Mu.Zee vind je een waaier van parelmoer. In de schittering zie je het kleurenpallet dat de inspiratiebron van Ensor vormde."





Beeldtechnieken

In 2013 startte de Antwerpenaren het Ensor Research Project. Onder andere met geavanceerde beeldtechnieken, zoals infraroodreflectografie en röntgen, worden Ensors creatieve processen bestudeerd. Het ERP-team werd inmiddels uitgebreid met stafleden van Mu.Zee. In de nieuwe Ensor-presentatie worden de eerste, tussentijdse resultaten van dit onderzoek voorgesteld. De expo in Mu.Zee loopt tot 16 juni 2019.





Leuk is de interactie tussen Mu.Zee en koffiebar ZigZag, tegenover Mu.Zee. "Wij hebben acht originele academische tekeningen van Ensor opgehangen en voegen er nog eens tien authentieke posters van expo's over Ensor aan toe", vertelt zaakvoerder Peter Van Ruysseveldt. "De academische tekeningen dateren uit de periode 1877-1878. Ensor wou per se naar de kunstacademie, ook al kreeg hij hiervoor geen steun van zijn familie. In die periode keek men op naar de Griekse en Romeinse mythologie en kunststroming, denk aan afbeeldingen van goden en naakte mannen. Ensor heeft toen enkele beelden netjes afgetekend. De affiches, die ook uit de 19de eeuw dateren, kondigden expo's in binnen- en buitenland aan. Ze zijn vervaardigd uit houtskool en potlood op papier. Alle items komen uit privécollecties. Wij kunnen ze tentoonstellen in onze zaak omdat klanten ons soms voorstellen om samen projecten op te starten. De eerste reacties van de bezoekers zijn overweldigend. Het is opvallend hoe emotioneel betrokken Oostendenaars bij Ensor blijven."