Uniek: 21 kilometer aan vredesboodschappen 6.000 VRIJWILLIGERS DRAGEN 3.000 BOOTJES TIJDENS WATERFRONT 30 juni 2018

02u46 0 Oostende OOSTENDE/BREDENE/BLANKENBERGE/DE HAAN/ZEEBRUGGE - Indrukwekkend, dat was Waterfront gisteravond. 6.000 vrijwilligers maakten met 3.000 bootjes een vredeslus van 21 kilometer in zee. Ook koning Filip sprak zijn bewondering uit.

Een hele dag lang stonden Oostende, Bredene, Blankenberge, Zeebrugge en De Haan-Wenduine in het teken van Waterfront. Dat is de herdenking van de zeeslag in de Noordzee tijdens WO I, honderd jaar geleden. Overal viel er wel wat te beleven. Op de Oostendse Oosteroever kwam tijdens 'Reflector' een tableau vivant tot leven met 300 plaatselijke deelnemers, onder wie de kinderen van Koninklijk Werk Ibis. Er werd 'geschilderd' - met het strand, de zee en de lucht als het canvas - en met zeilschepen, rookontwikkeling en figuranten als de 'verf'. Honderden toeschouwers kwamen kijken hoe het schouwspel zich geleidelijk aan ontvouwde. Toon en Toyah uit Oostende waren alvast onder de indruk. "Het was heel mooi en spannend. De muziek paste perfect. Het is een knappe organisatie om alles te ontvouwen met zoveel tegenwind."





Piramide

Op het strand van Bredene was er Camp Hope, een fictief en abstract vakantiepark bedacht door de vzw CirQ en een veertigtal oorlogsvluchtelingen die in de buurt van Oostende en Bredene verblijven. "Vakantie is voor hen het omgekeerde van oorlog. Na de oorlog is er voor hen opnieuw hoop. Daarom is er Camp Hope, een nieuw begin", zegt David Miroir van CirQ. De vluchtelingen bedachten attracties en constructies, zoals een shishabar in de vorm van een theepot, een reuzenrad, maïsdoolhof, een piramide en een skiberg. Geïnteresseerde bezoekers werden door de vluchtelingen eigenhandig door het park geleid.





Apotheose

Verderop in Blankenberge werd een oorlogstafereel nagespeeld. De Pier stond vol soldaten en zombies. "Het is een eer om hieraan mee te doen", zegt Gerlynde Floryn van het plaatselijke theatergezelschap Ernst & Leute. "Maar hier spelen we een ernstig stuk, met een boodschap. Wat een kans om dit voor zo'n groot publiek te mogen doen." In Zeebrugge werd dan weer een harnas van een duikboot het droge opgetrokken, met de hulp van tientallen vrijwilligers. De apotheose volgde in Wenduine, waar ook koning Filip en koningin Mathilde en Peter Cosgrove, gouverneur-generaal van het Gemenebest van Australië, een boodschap schreven op een van de 3.000 mini-bootjes die even te water werden gelaten. 6.000 vrijwilligers, per twee aan een bootje, gingen rond 20 uur aan de waterlijn staan, van Oostende tot Zeebrugge. Het werd een uniek zicht: 21 kilometer aan vredesboodschappen. Heel veel deelnemers waren van de partij met een doel. "Ik kom ter nagedachtenis van mijn grootvader Jules Carlier, een van de vele gesneuvelden tijdens de zeeslag op de Noordzee", zegt Mathias Vanden Bulcke. "Net als vele anderen hier willen we overal vrede." (BHT/MMB/LBB/BBO)