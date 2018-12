Uitvinders van zesde leerjaar testen eerste prototype van hun droomgame Leen Belpaeme

13u36 1 Oostende Half november heeft een studententeam van de Howest Bacheloropleiding Digital Arts & Entertainment de klas van juf Ruby van basisschool Kroonlaan voor een halve dag overgenomen. Ze stimuleerden de leerlingen om hun eigen droommachines te bedenken en te tekenen. Donderdag mochten de leerlingen het prototype al eens testen.

“De studenten van Howest zijn aan de slag gegaan met de ideeën van de leerlingen en hebben er enkele verwerkt in hun spel. Zo is er een leerling die een compagnon had ontworpen die nu het hoofdpersonage helpt om iets op te lossen. Er was ook een machine die aardappelen afschiet, en ook dat zit er in. De leerlingen zijn enorm enthousiast om hun ontwerpen zo tot leven te zien komen”, vertelt juf Ruby Lams. Tot eind januari hebben de studenten nog de tijd om op basis van hun ideeën een droomgame te ontwikkelen. Dan komen de leerlingen van het 6de leerjaar van GO! Basisschool Kroonloon samen met leerlingen van het Ensorinstituut naar Howest voor de inhuldiging van de game.

Juf Ruby en haar klas volgen elke stap van het maakproces online maar geven ook input en feedback tijdens de interactiemomenten. De studenten introduceren juf Ruby en haar klas in het ontwikkelingsproces van een computergame van A tot Z. Vanaf februari gaan leerlingen van het 2de jaar Artistieke Vorming en 7de jaar Graphic Design van het Ensorinstituut in Oostende houten ‘cut-outs’ van de spelfiguren en allerhande promomateriaal voor de game creëren. Het project kadert binnen MyMachine, waarbij drie onderwijsniveaus ‘droommachines’ realiseren.