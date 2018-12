Uittredend schepen Krista Claeys: “Ik keer terug naar mijn advocatenpraktijk, maar blijf CD&V trouw” Timmy Van Assche

11 december 2018

18u37 0 Oostende Uittredend schepen Krista Claeys, nog tot eind dit jaar bevoegd voor onder meer uitgaansbeleid, landbouw en juridische zaken, keert fulltime terug naar haar advocatenpraktijk. “Ik blijf CD&V trouw.”

CD&V veroverde tijdens de jongste verkiezingen drie zetels, net als in 2012. Krista Claeys en Bart Plasschaert waren de afgelopen zes jaar namens de christendemocraten schepen. In de nieuwe bestuursploeg zal Plasschaert echter als enige schepen voor CD&V overblijven. Exit Krista Claeys dus. “De afspraak binnen onze partij was zeer duidelijk: als we maar één enkel uitvoerend mandaat zouden binnenhalen, dan ging die naar de kandidaat met de meeste stemmen.” Plasschaert haalde 1.144 voorkeurstemmen, Claeys 1.055. “Als je met drie partijen bestuurt, kan je als kleinere partij makkelijker een extra schepenambt opeisen. Maar als je, zoals nu, met vier aan tafel zit, ligt dat moeilijker. Kijk, dit is de onvoorspelbaarheid van de politiek. Je weet op voorhand dat er risico’s aan verbonden zijn. Op persoonlijk vlak is dat natuurlijk niet zo fijn. Ik heb werkelijk alles uit de kast gehaald om binnen mijn bevoegdheden zaken te verwezenlijken, zoals de zomerse en winterse kick-off in de uitgaansbuurt of de literaire hoeveroute. Ja, ik ben trots op wat we hebben bereikt.”

Blij voor Bart

“Ik ben, voor alle duidelijkheid, ontzettend blij voor Bart Plasschaert. Hij heeft met cultuur, sport en jeugd een portefeuille om jaloers op te zijn. (lacht) Gezond jaloers, natuurlijk. Nu keer ik fulltime terug naar mijn advocatenkantoor. Mijn beroepsactiviteiten had ik de afgelopen jaren niet stilgelegd, maar wel afgebouwd. Ik kan wel zeggen dat ik als gemeenteraadslid zal zetelen. En ook tegen een functie binnen een autonoom gemeentebedrijf zeg ik niet op voorhand neen. Hoe dan ook blijf ik CD&V trouw en zal ik me blijven engageren voor de partij.”

Gemeentebedrijven

Over wie in welk gemeentebedrijf zal zetelen, is nog niks bekend. “We zijn nog volop alles aan het analyseren”, zegt toekomstig burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “We kijken bijvoorbeeld welke gemeentebedrijven samengevoegd kunnen worden. Wat de vertegenwoordiging in die gemeentebedrijven betreft, moeten we vooral kijken naar de getalsterkte van de partijen. Maar in theorie is alles natuurlijk mogelijk.”